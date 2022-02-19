Наше рекламное агентство в связи с открытием нового филиала проводит набор сотрудников на должность «Администратор социальных сетей » Работа удаленная, график гибкий, можно в качестве подработки. Можно без опыта, в ему обучаем.Кто заинтересован пишите нашему ...
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Спарсить базу клиентов 1) Людей Принимающих Решения в Украине 300 чел2) ВИП консьерж сервисов Украины: 50 агентств3) ВИП туристических агенств Украины: 100 агентств. Детали. 300 ЛПР (Людей Принимающих Решения) УкраиныЭто возможно сделать в в linked in или любых других источниках. Например,100 крупнейших компаний можно найти здесь: https://forbes.ua/ru/ratings/100-naybilshikh-privatnikh-kompaniy-ukraini-2021-12102021-2580 • В крупных компаниях интересующие лица: генеральный директор, коммерческий директор, финансовый директор, директор по развитию, генеральный директор Указать:• названия компании/организации и количества сотрудников компании и/или годовой оборот компании• Рабочий номер телефона каждого.• Мобильный номер.• Рабочая почта.• Личная почта.• Адрес офиса 50 ВИП консьерж служб Украиныконсьерж сервисы могут быть как независимые, так и при крупных банках150 ВИП консьерж сервисов и туристических агенств Указать:• Название агентства• Адрес офиса• Адрес в интернете• Рабочий номер телефона.• Имя/фамилия директора• Мобильный номер директора.• Рабочая почта.• Личная почта директора. 100 ВИП туристических агенств Украины Указать:• Название агентства• Адрес офиса• Адрес в интернете• Рабочий номер телефона.• Имя/фамилия директора• Мобильный номер директора.• Рабочая почта.• Личная почта директора.
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