Спарсить базу клиентов

Управление продажамиЗакрыт3 заявки709 просмотров
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Спарсить базу клиентов 1)      Людей Принимающих Решения в Украине 300 чел2)      ВИП консьерж сервисов Украины: 50 агентств3)      ВИП туристических агенств Украины: 100 агентств.  Детали. 300 ЛПР (Людей Принимающих Решения) УкраиныЭто возможно сделать  в в linked in или любых других источниках. Например,100 крупнейших компаний можно найти здесь: https://forbes.ua/ru/ratings/100-naybilshikh-privatnikh-kompaniy-ukraini-2021-12102021-2580 •        В крупных компаниях интересующие лица: генеральный директор, коммерческий директор, финансовый директор, директор по развитию, генеральный директор Указать:•        названия компании/организации и количества сотрудников компании и/или годовой оборот компании•        Рабочий номер телефона каждого.•        Мобильный номер.•        Рабочая почта.•        Личная почта.•        Адрес офиса  50      ВИП консьерж служб Украиныконсьерж сервисы могут быть как независимые, так и при крупных банках150 ВИП консьерж сервисов и туристических агенств Указать:•        Название агентства•        Адрес офиса•        Адрес в интернете•        Рабочий номер телефона.•        Имя/фамилия директора•        Мобильный номер директора.•        Рабочая почта.•        Личная почта директора.         100 ВИП туристических агенств Украины Указать:•        Название агентства•        Адрес офиса•        Адрес в интернете•        Рабочий номер телефона.•        Имя/фамилия директора•        Мобильный номер директора.•        Рабочая почта.•        Личная почта директора.  

2 года назад
guest_16452710108765
2 года в сервисе
Был
2 года назад