Спарсить базу клиентов 1) Людей Принимающих Решения в Украине 300 чел2) ВИП консьерж сервисов Украины: 50 агентств3) ВИП туристических агенств Украины: 100 агентств. Детали. 300 ЛПР (Людей Принимающих Решения) УкраиныЭто возможно сделать в в linked in или любых других источниках. Например,100 крупнейших компаний можно найти здесь: https://forbes.ua/ru/ratings/100-naybilshikh-privatnikh-kompaniy-ukraini-2021-12102021-2580 • В крупных компаниях интересующие лица: генеральный директор, коммерческий директор, финансовый директор, директор по развитию, генеральный директор Указать:• названия компании/организации и количества сотрудников компании и/или годовой оборот компании• Рабочий номер телефона каждого.• Мобильный номер.• Рабочая почта.• Личная почта.• Адрес офиса 50 ВИП консьерж служб Украиныконсьерж сервисы могут быть как независимые, так и при крупных банках150 ВИП консьерж сервисов и туристических агенств Указать:• Название агентства• Адрес офиса• Адрес в интернете• Рабочий номер телефона.• Имя/фамилия директора• Мобильный номер директора.• Рабочая почта.• Личная почта директора. 100 ВИП туристических агенств Украины Указать:• Название агентства• Адрес офиса• Адрес в интернете• Рабочий номер телефона.• Имя/фамилия директора• Мобильный номер директора.• Рабочая почта.• Личная почта директора.