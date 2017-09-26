Администрирование YouTube канала . Монтаж небольших видеосюжетов

  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт2 заявки175 просмотров

Администрирование YouTube канала( детский канал) . Монтаж небольших видеосюжетов  , продвижение канала . разработка планов по оптимизации и развитию канала.

Пример каналов : Like Nastya , Kids Diana Show , Miss Katy

8 лет назад
Rebrov
Андрей 
58 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров