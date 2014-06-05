Форум IPB обновить до последней версии

Управление проектамиЗавершен1 заявка142 просмотра
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Есть форум fanclub.dreamtheater.ru

Там очень стрый движок IPB

Нужно обновить до последней версии

И настроить шаблоны дизайна, чтобы выглядело также, как сейчас.

Наврене, надо будет дубликат аккаунта сделать на временом домене, чтобы тестить, не портя текущий.

А когда все нормлаьно будет пахать, то уже залить на основной домен

Там самое геморное - шаблоны настроить

Двиг поставить - не проблема, думаю

15 лет назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 дней назад
Выбранный исполнитель
oleksiychuk
Владимир 
NaN летУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва(-2)
15 лет назад
$20
1 день
Отзыв недоступен.
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Все отлично. Оплатил вовремя.
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