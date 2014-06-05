Форум IPB обновить до последней версии

Есть на 70% сделанный мощный портал по недвижимости. Что требуется от Вас: - креативный подход, - генерация идей, - отслеживать работу над порталом (в подчинении у Вас: программист, верстальщик и тестер), - запустить проект привлекая ...
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Есть форум fanclub.dreamtheater.ru
Там очень стрый движок IPB
Нужно обновить до последней версии
И настроить шаблоны дизайна, чтобы выглядело также, как сейчас.
Наврене, надо будет дубликат аккаунта сделать на временом домене, чтобы тестить, не портя текущий.
А когда все нормлаьно будет пахать, то уже залить на основной домен
Там самое геморное - шаблоны настроить
Двиг поставить - не проблема, думаю
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