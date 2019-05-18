Ищу партнера сммщика, смм менеджера

Здравствуйте!

Мы занимаемся отделкой утеплением и остеклением балконов и лоджий. Есть сайт и страница в Инстаграм ведется реклама в директ. Интересно сотрудничества на результат, то есть ваш зароботок будет зависеть от вашей работы от того сколько я получил клиентов

Меня НЕ интересуют агенства и администраторы работающие по принципу:

1. Мы постим, остальное - ваши проблемы.

2. Мы мало работаем, нужно проработать пол года и больше.

И прочие отмазки что нет продаж - меня не интересуют.Что я ищу:

Специалиста, который выполнит проект по конвертации в клиентов, на результат. Который не будет отмазываться тем что "возможно не то УТП", "возможно не та целевая" - я ищу человека с которым будет синергия, кто сумеет и найдёт ключи. Который понимает что цель - общая, и за достижение этих целей и вкладываются деньги в маркетинг.

Именно для достижение этих целей - продажа услуг, создан аккаунт. Ни для чего другого.Мне не нужны - боты, арбитражные подписки, прочая чернуха.Только действия направленные на продажи. Результат - продажи услуги, напишу еще раз )В заявке оставляйте - ваши кейсы, желательно в этой сфере. Чего добились, чем гордитесь.

Обязательно указывайте бюджет.

Кто дочитал до конца и оставил в заявке фразу "дочитал до конца" - тому приоритет в рассмотрении.