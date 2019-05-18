Более 4-х лет мы занимаемся организацией туров по Грузии. Сейчас возникла идея проработать туризм в соседнюю страну. Информация ниже. Нам нужно единоразово организовать запуск проекта (режим тестирования ниши). Продукт: туры в Армению, экскурсии из ...
Ищу партнера сммщика, смм менеджера
Здравствуйте!
Мы занимаемся отделкой утеплением и остеклением балконов и лоджий. Есть сайт и страница в Инстаграм ведется реклама в директ. Интересно сотрудничества на результат, то есть ваш зароботок будет зависеть от вашей работы от того сколько я получил клиентов
Меня НЕ интересуют агенства и администраторы работающие по принципу:
1. Мы постим, остальное - ваши проблемы.
2. Мы мало работаем, нужно проработать пол года и больше.
И прочие отмазки что нет продаж - меня не интересуют.Что я ищу:
Специалиста, который выполнит проект по конвертации в клиентов, на результат. Который не будет отмазываться тем что "возможно не то УТП", "возможно не та целевая" - я ищу человека с которым будет синергия, кто сумеет и найдёт ключи. Который понимает что цель - общая, и за достижение этих целей и вкладываются деньги в маркетинг.
Именно для достижение этих целей - продажа услуг, создан аккаунт. Ни для чего другого.Мне не нужны - боты, арбитражные подписки, прочая чернуха.Только действия направленные на продажи. Результат - продажи услуги, напишу еще раз )В заявке оставляйте - ваши кейсы, желательно в этой сфере. Чего добились, чем гордитесь.
Обязательно указывайте бюджет.
Кто дочитал до конца и оставил в заявке фразу "дочитал до конца" - тому приоритет в рассмотрении.
Заявки фрилансеров
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