Более 4-х лет мы занимаемся организацией туров по Грузии. Сейчас возникла идея проработать туризм в соседнюю страну. Информация ниже. Нам нужно единоразово организовать запуск проекта (режим тестирования ниши). Продукт: туры в Армению, экскурсии из ...
Создание узнаваемости бренда, продвижение на рынке
На заводе производим водку, которая дальше идет по нескольким магазинам. Краткое описание в атаче. Задача чтобы бренд начали узнавать больше и шло продвижение на рынке. Обсудим предложения, идеи.
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