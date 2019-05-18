Создание узнаваемости бренда, продвижение на рынке

  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт7 заявок171 просмотр

На заводе производим водку, которая дальше идет по нескольким магазинам. Краткое описание в атаче. Задача чтобы бренд начали узнавать больше и шло продвижение на рынке. Обсудим предложения, идеи.

6 лет назад
prilipkoslava
46 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

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