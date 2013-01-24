Нужен исполнитель на проект

Добрый день.

Проект псевдо торрент.

Нужен человек который будет создавать раздачи на сайте каждый день по 5-10 раздач.

Требования / описание:

1) Нужно будет найти нормальный постер (фильмы, игры, сериала...), возможно обрезать по размеру.

2) Скачать сам файл *.torrent с какого нибудь торрента (рутор, рутрекер...)

3) Найти трейлер на ютубе к раздаче

4) Написать рерайт на 500 знаков к фильмам, сериалам, мультфильмам и 1000 знаков к ИГРАМ (уникальность не меньше 90%).

Все это добавляем и формируем новость с раздачей (инструкцию с картинками как это делается выдам)

Оплата в зависимости от типа раздачи (Игры по 55р, Фильмы и все остальное по 40р)

Соотношение раздач в день:

Игры 30%

Все остальное 70%