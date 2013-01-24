Нужен исполнитель на проект

Нужны менеджеры проектов в команду разработчиков. Работаем с клиентами со всех стран СНГ и не только, так что страна и город вашего проживания особого значения не имеют. Работа в удаленном режиме. График согласовуем индивидуально. Но у вас должна быть ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Проект псевдо торрент.
Нужен человек который будет создавать раздачи на сайте каждый день по 5-10 раздач.
Требования / описание:
1) Нужно будет найти нормальный постер (фильмы, игры, сериала...), возможно обрезать по размеру.
2) Скачать сам файл *.torrent с какого нибудь торрента (рутор, рутрекер...)
3) Найти трейлер на ютубе к раздаче
4) Написать рерайт на 500 знаков к фильмам, сериалам, мультфильмам и 1000 знаков к ИГРАМ (уникальность не меньше 90%).
Все это добавляем и формируем новость с раздачей (инструкцию с картинками как это делается выдам)
Оплата в зависимости от типа раздачи (Игры по 55р, Фильмы и все остальное по 40р)
Соотношение раздач в день:
Игры 30%
Все остальное 70%
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