Работа пн.-пт. утром, 20 мин./день Удаление спама, добавление информации (копи-паст)
Составление tresure листов на интернет площадке
Не сложная, творческая работа для составления листов при помощи application с интересной продукцией и последующей рассылкой для продвижения.
Базовый уровень английского языка обязателен.
Весь процесс занимает 10-15 мин в день (2 раза в день)
Оплата договорная
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