Найти базу владельцев каналов на Яндекс Дзен

Всем доброго дня. Нужно найти базу или группы в телеграмме владельцев, авторов каналов на Яндекс Дзен. Или если у вас есть (даже старые аккаунты) на Дзене, тоже пишите. В общем мне нужна база, место, с контактами авторов у которых есть каналы на Дзене.