VadimKuzichkin

Всем доброго дня. Нужно найти базу или группы в телеграмме владельцев, авторов каналов на Яндекс Дзен. Или если у вас есть (даже старые аккаунты) на Дзене, тоже пишите. В общем мне нужна база, место, с ...
Я представляю компанию RRO Studio, мы создаём сайты с нуля и упаковываем бизнес в интернете в соответствии с современными тенденциями в дизайне и разработке. Полный цикл от вашей идеи до конечного продукта, который радует вас своим видом и эффективностью выглядит так:- разработка технического задания
- аудит и исследование конкурентов
- создание фирменного стиля
- фото и видео съёмка
- монтирование промо роликов
- проектирование архитектуры UX/UI
- дизайн UX/UI
- адаптивная вёрстка
- разработка движка
- разработка функционала
- разработка iOS/Android приложений
- тестирование и отладка
- оптимизация поисковой выдачи (SEO)
- настройка и аналитика рекламных компаний
- ведение сайта.
Разумеется проекты бывают разные и подход к каждому индивидуальный. Для нас важно создать Вам именно такой образ и имидж в интернете, который полностью отражает философию вашей компании и отстраняет вас от конкурентов.
Малую часть примеров нашего дизайна можно увидеть по этой ссылке - https://www.behance.net/studio_rro
- Уроки и Репетиторство1 заявкаЗакрыт4 года назад