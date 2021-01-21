VadimKuzichkin

Создаём сайты и упаковываем бизнес.

Я представляю компанию RRO Studio, мы создаём сайты с нуля и упаковываем бизнес в интернете в соответствии с современными тенденциями в дизайне и разработке. Полный цикл от вашей идеи до конечного продукта, который радует вас своим видом и эффективностью выглядит так:- разработка технического задания

- аудит и исследование конкурентов

- создание фирменного стиля

- фото и видео съёмка

- монтирование промо роликов

- проектирование архитектуры UX/UI

- дизайн UX/UI

- адаптивная вёрстка

- разработка движка

- разработка функционала

- разработка iOS/Android приложений

- тестирование и отладка

- оптимизация поисковой выдачи (SEO)

- настройка и аналитика рекламных компаний

- ведение сайта.

Разумеется проекты бывают разные и подход к каждому индивидуальный. Для нас важно создать Вам именно такой образ и имидж в интернете, который полностью отражает философию вашей компании и отстраняет вас от конкурентов.

Малую часть примеров нашего дизайна можно увидеть по этой ссылке - https://www.behance.net/studio_rro