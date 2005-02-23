Необходимо доработать скрипт shop-script 2.0 для интернет-магазина. Требуется пересмотреть форму оплаты и доставки, увеличить поля для логина, изменить структуру меню и форму регистрации. Настроить алгоритм расчета общей суммы заказа и возможность изменения параметров через админчасть. Все изменения должны быть адаптированы для удобства пользователя и администраторов.