Требуется установка и настройка скриптов в области веб-программирования. Оплата за задание составляет от 3$ до 5$. Время выполнения — от 30 до 100 минут, частота выполнения — 3-4 раза в неделю.
НУЖЕН ПРОГРАММИСТ PHP MySQL
Требования постоянно онлайн желание работать ! от 3$ до 20$ за задание ! от 10 до 100 минут на выполнение ! РАБОТА ПОСТОЯННАЯ !
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