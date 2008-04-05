Аудио/Видео

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Закрыт1 заявка260 просмотров

Нужен модуль(ли) для SLAED CMS:

1.Видео. загрузка пользователем, просмотр (принц. youtube.com)

2.Аудио. загрузка пользователями. составление плэй-листа и проигрывание его с сайта.

С уважением,

17 лет назад
volkovm
Максим 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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