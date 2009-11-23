Flash Видео для моего сайта

$120
ВидеомонтажЗавершен13 заявок249 просмотров
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Необходимо сделать Flash-ролик для моего сайта - примерно как на russianmarketing.ru

Сценарий более подробно обсудим по почте.

14 лет назад
alexeyuas
Алексей 
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
Cyndyk
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
14 лет назад
$120
2 дня
Очень доволен его работой. Все быстро и качественно сделал. Пока он работал у меня появилось несколко дополнений в сценарии и он буквально за несколько часов эти добавления внедрил. Будем сотрудничать дальше.
Приятно работать с таким человеком,а в нашем деле - это немаловажно! Буду сотрудничать.
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