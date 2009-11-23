Flash Видео для моего сайта

Простенький ролик 10 сек. Фоновая картинка размытая, видно как движутся облака (туман). Впереди текст статичный. Фоновая спокойная музыка и дикторский голос. Как вариант просто озвучка. Пример и материалы дам исполнителю. Нужно 20-11-09 до обеда (14:00). Пишите цену, сроки, асю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать Flash-ролик для моего сайта - примерно как на russianmarketing.ru
Сценарий более подробно обсудим по почте.
- Похожие заказы
- $15Видеомонтаж1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужно снять рекламный ролик 3-6 минут.От Вас еще потребуется два актера.Парень спортивного телослонежения и фигуристая девушка.Пишите за какую цену и срок сделаете.Текст,который диктовать уже есть. СпасибоВидеомонтаж7 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен клип. Нарезка кадров из иностранных фильмов, где показаны сцены с живыми цветами в интерьере (свадьбы, отели). Цель - показать важность украшения букетами и композициями из живых цветов. Нужно красочно и ярко. Длительность - 10-20 минут. Рассмотрю ваши предложения.Видеомонтаж8 заявокЗакрыт14 лет назад
- $40
Все материалы можно скачать по ссылке www.download.asfadel.kz/rol.rar Там имеется готовый 30 сек аудиоролик, картинки, тексты и логотипы спонсоров. Из всего этого надо сделать хороший видеоролик для телевиденья. Срок-до конца этой недели. Было бы здорово представить сразу вариант сюжета ...Видеомонтаж16 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Снимал телефоном (htc universal) полуторачасовую лекцию, а она не открывается. http://download.ripped.ru:8080/video/VIDEO_00004.mp4 Это лекция http://download.ripped.ru:8080/video/VIDEO_00005.mp4 - это для примера - файл с такими же кодеками Кто сможет починить - тому респект, уважуха, + в профайл и немного денег Уточняю. Починить ...Видеомонтаж5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Нужна видеореклама онлайн казино. В ролике должны быть фрагменты игр и голосовое озвучивание. Все предельно просто. Цена 100$Завершен14 лет назад
- $50
Есть видеоролик. - В первой части ролика нужно заменить несколько кадров. - Нужно нарезать несколько вариантов озвучки ролика. По типу той озвучки, которая в ролике. Материал для озвучки есть. Исходный ролик - http://www.youtube.com/watch?v=im1ESGvR_ZoЗавершен14 лет назад
Необходимо создать мотивационный ролик о компании и продукции в области сетевого маркетинга на 2-3 минуты. Нужны ваши идеи и предложения. Опыт создания мотивационных роликов обязателен. Предпочтение отдадим цене и срокам.Видеомонтаж4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Есть mov файл, продолжительность 3 мин 10 сек надо: 1 - закропить 2 - убрать в нексольких местах кадры 3 - поменять несколько картинок в клипеЗавершен14 лет назад
Необходимо подготовить видео ролик на основе предоставленных материалов (фото и видео), прошу указывать стоимость и сроки.Видеомонтаж38 заявокЗакрыт14 лет назад