Создание видео-рекламы, хронометраж роликов в среднем 15-30 сек., бюджеты на создания роликов до 2500 $ и выше в зависимости от сложности, сроков и тд. объем работы 15 роликов в неделю:)) ищем фрилансеров, профессионалов ...
Перегнать из .mov формата
Нужно перегнать из формата .mov в какой-нибудь дивидишный. Всего около 50 часов. Назовите, пожалуйста, сроки, цену. Объем велик, так что нужна только Москва.
Заявки фрилансеров
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