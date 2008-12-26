Снять на камеру диктующую девушку

$50
ВидеомонтажЗакрыт9 заявок314 просмотров
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http://cablecom.custvox.com/video/survey.jsp?jobid=108 вот пример как сделано

Нужно снять на камеру диктующую девушку (красивую собой)

Тексты мы предоставим

15 лет назад
conus
44 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
24 дня назад
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