Видео интервью

Есть сайт. Есть идея прикрутить к нему видео-чат. Я не совсем четко представляю, что для этого нужно и как это сделать. Пока только консультация, потом возможно сотрудничество. Оставляйте свои ICQ, я выберу сам кому писать.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
http://cablecom.custvox.com/video/survey.jsp?jobid=108 вот пример как сделано
1) нужно придумать сценарий (набор вопросов и ответов)
2) в камеру снять эпизоды (девушка)
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задача: показать мощь ВИДЕО-сурвея
возможные сценарии
- улучшить существующий - подкоректировать тексты, приведя их в соотвествие к видео-сурвею (сейчас используются тексты, предназначенные для телефонного сюрвея)
- придумать новый. к примеру - демонстрация iPhone-а с задаванием вопросов: что больше нравится, что не нравиться, что не хватает
- возможны другие примеры
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