Видеосъемка и монтаж корпоративного фильма

На сайт загружают видео..., кто и как... позже., файл в фомате divx 6.5. Возможно большой (400 метров) но это не принципиально, принципиально что после его появлении в папке, скрипт должен создать превьюшку во flash видео ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется видеооператор с опытом создания корпоративных и рекламных фильмов.
Необходимо заснять деятельность компании на выставке, в офисе, на производстве.
Приветствуется наличие собственной видеокамеры, освещения, штатива и др.
Съемка планируется 15.10 по 19.10 в Москве. С 22.10 по 25.10 в Сыктывкаре (все расходы проживания будут оплачены)
Оплата от 200$ в день.
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