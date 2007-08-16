Видеосъемка и монтаж корпоративного фильма

$600
ВидеомонтажЗакрыт3 заявки235 просмотров
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Требуется видеооператор с опытом создания корпоративных и рекламных фильмов.

Необходимо заснять деятельность компании на выставке, в офисе, на производстве.

Приветствуется наличие собственной видеокамеры, освещения, штатива и др.

Съемка планируется 15.10 по 19.10 в Москве. С 22.10 по 25.10 в Сыктывкаре (все расходы проживания будут оплачены)

Оплата от 200$ в день.

16 лет назад
natali111
Гость 
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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