Записать видео-отзыв о продукте

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен6 заявок2156 просмотров

Требуется записать видео-отзыв о продукте (система бинарных опционов).

Работа удаленная, возможно долгосрочное сотрудничество.

Подойдет любая камера, которая может записать видео со звуком - видео-камера, камера в телефоне, или фотокамера.

Продолжительность ролика - примерно 2 минуты 15 секунд

Текст ролика будет представлен в зависимости от типажа

Оплата - 10WMZ переводится на WebMoney

Доп. инфо: ролик не должен выглядеть профессионально, поэтому приветствуется съемка на непрофессиональную камеру.

Запись должна приозводиться в домашней или офисной обстановке, желательно на фоне компьютера.

13 лет назад
iVengo24
45 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранные исполнители

allExclusive
Юрий 
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$10
1 день
Ролик записан очень хорошо, Юрий выполнил задание на 5+, качество просто великолепное, творческий подход и инициатива исполнителя на высочайшем уровне. Буду обращаться сам и рекомендую всем.
Работа оказалась не только простой но и интересной! Побольше бы таких заказов) А выплаченная соучастнице съемок, 6 месячной Веде, премия - ставшая ее первым в жизни гонораром - это вообще очень мило. Заказчик позитивнейший, рекомендую всем как ответственного, рассудительного, креативного и своевременного партнера! Как говорится "так работать - это почти отдыхать"...
sokol088
35 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

allExclusive
Юрий 
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
sokol088
35 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад

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