Записать видео-отзыв о продукте

Работа оказалась не только простой но и интересной! Побольше бы таких заказов) А выплаченная соучастнице съемок, 6 месячной Веде, премия - ставшая ее первым в жизни гонораром - это вообще очень мило. Заказчик позитивнейший, рекомендую всем как ответственного, рассудительного, креативного и своевременного партнера! Как говорится "так работать - это почти отдыхать"...