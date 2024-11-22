Ищется юридическая помощь по налогообложению и отчетности благотворительных сборов в Канаде, Италии и Испании. Необходимо узнать, как правильно оформить поступления и какие налоги нужно уплачивать. Информация требуется по каждой стране отдельно с учетом всех нюансов для избежания юридических проблем.