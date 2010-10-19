Нужны сделать трудовые договора с персоналом. 1.Бухгалтер. (трудовой договор) (договор о неразглашении). 2.Водитель. (трудовой договор, ответственность за сохранность ТС. ) 3.Менеджер по продажам ( материально ответственный) 4.Кладовщик (материально ответственное ...
Инновационный проект - поисковая система+контекст
Приглашаем юристов и администраторов к сотрудничеству для создания объединенной поисковой системы с собственной контекстной сетью.
icq 237249278
skype gogison1
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Юридические услуги8 заявокЗакрыт14 лет назад
Знаю на словах, но нужно найти закон с официальних источников о том что гарантия (возможно и возврат товара?) не распостраняется на расходние материали для принтеров. Срочно!Завершен14 лет назад
- $60
Необходимы Аудит и доработка договора. Сергей пишите в личку. Файлы по запросу отправлю на почту.Завершен14 лет назад
Добрый день! Нужна консультация, по договору, который составлен по закону Чехии. Договор на Чешском языке.Юридические услуги2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $60
Необходимо: - Консультация по данному вопросу. - Составить договор о передаче прав на дизайн с некоторыми специфичными пунктами. - Составить правила для обменного пункта электронных валют. В заявке обязательно ...Закрыт14 лет назад
- $15
Нужно составить договор о продаже 50% владения сайта другому физ лицу. Сайт - портал недвижимости. Владелец портала - я, физ лицо. Домен не переходит во вледение другому а остается у меня. ...Завершен14 лет назад
- $50
Требуется юр. помощь. Создается техника безопасности для пейнтбола. Есть несколько вопросов, по тому как лучше это сделать. Связь сейчас icq 293899. Помощь нужна срочно именно сейчас.Закрыт15 лет назад
Добрый день, нужно несколько шаблонов договоров подряда с физическим лицом на выполнение услуг. С полной передачей исключительных авторских прав, шаблоном акта приемки-сдачи. Нужно быть готовым докорректировать этот договор. Предпочтительно исполнитель с опытом ...Юридические услуги4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Для адалт webcam проекта требуется написать: 1)Положения и условия 2) Порядок отмены и правила возврата 3)политика Клиентской поддержки подробности в icq 366-046Юридические услугинет заявокЗакрыт15 лет назад
- $40
Приветствую, имеется договор - публичная оферта на оказание услуг в сети Интернет. Оферту необходимо немного подприваить, переписать на более грамотный юридически язык. Бюджет 1000 руб.Завершен15 лет назад