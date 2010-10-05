Нужно сделать трудовые договора.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Юридические услуги
Закрыт8 заявок305 просмотров

Нужны сделать трудовые договора с персоналом.

1.Бухгалтер. (трудовой договор) (договор о неразглашении).

2.Водитель. (трудовой договор, ответственность за сохранность ТС. )

3.Менеджер по продажам ( материально ответственный)

4.Кладовщик (материально ответственное лицо).

5.Договор с Web дизайнером. ( права на собственность, права на разработку макета)

14 лет назад
Sirius8
Олег 
50 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров