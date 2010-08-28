4 договора аренды интернет ресурса

Нужно сделать 4 договора на тему

1. "Аренда Интернет сайта"

2. "Аренда готового Интернет сайта"

3. "Аренда Интернет магазина"

4. "Аренда готового Интернет магазина"

Все договоры схожи по смыслу - аренда интернет ресурса. Все договоры очень схожи по смыслу.

1. "Аренда интернет сайта" - Клиент пришел без сайта, в наличии у нас нет тематики которая ему бы подошла, что бы взять сайт сразу. Поэтому нам приходится изготовить сайт, а потом уже только сдавать в аренду. При этом, плата за создание сайта не берется (за свой счет), а срок аренды начинает исчислятся через месяц после заключения договора аренды. Предоплата за аренду сайта в размере ..... рублей вносится при заключении договора. Указанный месячный срок нужен для создания сайта. После того, как сайт создан, подписывается акт прима-передачи готового сайта и начинает течь аренда. Таким образом предмет договора смешанный - создание сайта и дальнейшая аренда. То, что не берется плата за создание сайта надо как-то обыграть.

2. "Аренда готового интернет сайта" - клиент пришел и сразу выбрал из готовых сайтов которые находятся в наличии, подписал договор и сделал предоплату за первый месяц.

3. "Аренда Интернет магазина" - По сути все тоже самое что и приведено выше, единственное мы только не наполняем каталог продукции..... оплата .... руб. в месяц.

4. "Аренда готового Интернет магазина" - клиент берет готовый сайт.Оплата.... руб.

Основная задача в договоре описать, что сайт принадлежит нам (как в договоре аренды недвижимости), за арендную плату клиент получает услуги по технической части поддержки сайта и не несет не каких затрат...