Составить письмо в банк

$30
Юридические услугиЗакрыт2 заявки191 просмотр
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Нужна работа юриста с опытом письменного общения с коммерческими банками.

Задача:

банк задерживает исходящие платежи.

нужно составить письмо с требованием указать точную дату провода "зависших" платежей.

в письме указываем эти платежи.

основание требования - выполнение договорных обязательств перед контрагентами и налоговая отчетность.

Письмо пишем от имени человека с генеральной доверенностью на ООО.

13 лет назад
webrother
Сергей 
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
9 отзывов