Требуется написание бизнес-плана интернет-проекта.

Юридические услугиЗакрыт4 заявки278 просмотров
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Требуется опытный специалист в области составления инвестиционных и бизнес-планов по проектам из интернет-отрасли. Задача - написание бизнес-плана под конкретный проект. Подробности в переписке.

13 лет назад
bertt
55 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
5 отзывов(-1)