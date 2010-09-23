Консультация по налогам и документам СПД (Украина)

Нужен специалис, который грамотно разьяскит вопросы (Украина!, единый налог):

1. Какие документы надо для открытия магазина?

(кроме свид о регистрации и оплаты налога)

2. Какого образца нужно выдавать чеки? (если такой есть)

3. Что еще должно быть в магазине (книга жалоб итд?)

4. Нужны ли накладные на весь продаваемы товар? Если нет, чем это грозит?

5. Торговая площадь в совместной аренде (на двоих), если договор аренды оформлен на одного СПД, нужен ли еще какой либо доп договор?

6. Проверка нологовоя - на каком основании могут явится? Что имеют право проверять?

7. Ведение отчетности для единого налога. Вроде как необязательно подробная отчетность о каждом приходе/расходе. Так ли это?

8. В дальнейшем возможно сотрудничество по всем возникающим вопросам.