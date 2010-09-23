irishka23

Ирина irishka23

 
42 годаУкраина/Севастополь
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Jin-Roh
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$1
10 баллов
13 лет назад
Консультация по налогам и документам СПД (Украина)
Грамотная и понятная консультация, спасибо.
Четко поставленные задачи, оперативная оценка и оплата выполненной работы. Рекомендую к сотрудничеству.
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