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Ирина
irishka23
irishka23
42 года
Украина
/
Севастополь
13 лет на
фриланс
-бирже
Была
13 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
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Евгений Бондаренко
Jin-Roh
38 лет
Украина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
57 отзывов
$1
10 баллов
13 лет назад
Консультация по налогам и документам СПД (Украина)
Грамотная и понятная консультация, спасибо.
Четко поставленные задачи, оперативная оценка и оплата выполненной работы. Рекомендую к сотрудничеству.
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Отзывы заказчиков
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