Помочь в подготовке документов на участие в тендер

Требуется опытный специалист в области составления инвестиционных и бизнес-планов по проектам из интернет-отрасли. Задача - написание бизнес-плана под конкретный проект. Подробности в переписке.
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Добрый день уважаемые фрилансеры.
Нам требуется человек, который смог бы помочь в подготовки документов для принятия участия в государственном тендере. Консультирование в этом вопросе желательно должно проводиться человеком обладающем юридическими знаниями в этой сфере. Однако если у вас есть опыт в этой процедуре, думаю, вы так же сможете нам помочь.
Условия и размеры оплаты устанавливаются вами!
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