Помочь в подготовке документов на участие в тендер

Добрый день уважаемые фрилансеры.

Нам требуется человек, который смог бы помочь в подготовки документов для принятия участия в государственном тендере. Консультирование в этом вопросе желательно должно проводиться человеком обладающем юридическими знаниями в этой сфере. Однако если у вас есть опыт в этой процедуре, думаю, вы так же сможете нам помочь.

Условия и размеры оплаты устанавливаются вами!