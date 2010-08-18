Помочь в подготовке документов на участие в тендер

Юридические услугиЗакрыт4 заявки305 просмотров
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Добрый день уважаемые фрилансеры.

Нам требуется человек, который смог бы помочь в подготовки документов для принятия участия в государственном тендере. Консультирование в этом вопросе желательно должно проводиться человеком обладающем юридическими знаниями в этой сфере. Однако если у вас есть опыт в этой процедуре, думаю, вы так же сможете нам помочь.

Условия и размеры оплаты устанавливаются вами!

13 лет назад
Reverent1985
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад