Подправить договор - публичную оферту.

Нужно сделать 4 договора на тему 1. "Аренда Интернет сайта" 2. "Аренда готового Интернет сайта" 3. "Аренда Интернет магазина" 4. "Аренда готового Интернет магазина" Все договоры схожи по смыслу - аренда интернет ресурса. Все договоры очень схожи по смыслу. 1. "Аренда ...
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Приветствую, имеется договор - публичная оферта на оказание услуг в сети Интернет.
Оферту необходимо немного подприваить, переписать на более грамотный юридически язык.
Бюджет 1000 руб.
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