Подправить договор - публичную оферту.

$40
Юридические услугиЗавершен2 заявки227 просмотров
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Приветствую, имеется договор - публичная оферта на оказание услуг в сети Интернет.

Оферту необходимо немного подприваить, переписать на более грамотный юридически язык.

Бюджет 1000 руб.

13 лет назад
erasimov2006
Денис 
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
88 отзывов
Выбранный исполнитель
vitaminsi
Виталий 
38 летМолдова
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$40
1 день
Приятно работать с людьми, которые мыслят в одну и ту же сторону со мной! Рекомендую.
Успешно сработались. Рекомендую.
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