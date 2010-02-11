Ситуация: Я решила создать электронную книгу - сборник декораторских техник. Для этого я связалась с разными декораторами с просьбой предоставить их мастер-классы для публикации в книге. Вместо непосредственной оплаты я ...
Консультация грамотного юриста по договорам займа
Составлено несколько вопросов. Будет сделано что то наподобие интервью.
Вопросы приложены в файле.
Приведены примеры договор с юридическим лицом. Так же будет приведен пример договора с физическим лицом. Их нужно будет проанализировать и сказать их + и -.
Т.е задача:
1. Ответить на вопросы.
2. Проанализировать договоры и сказать их + и -.
3. Сделать пример 2 договора займа с пояснениями, для юридических и для физических лиц. (но это еще под вопросом нужно это делать или нет это нужно обсудить, зависит от стоимости и сроков).
Связь icq 293899.
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