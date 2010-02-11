Консультация грамотного юриста по договорам займа

Составлено несколько вопросов. Будет сделано что то наподобие интервью.

Вопросы приложены в файле.

Приведены примеры договор с юридическим лицом. Так же будет приведен пример договора с физическим лицом. Их нужно будет проанализировать и сказать их + и -.

Т.е задача:

1. Ответить на вопросы.

2. Проанализировать договоры и сказать их + и -.

3. Сделать пример 2 договора займа с пояснениями, для юридических и для физических лиц. (но это еще под вопросом нужно это делать или нет это нужно обсудить, зависит от стоимости и сроков).

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