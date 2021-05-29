Написать текст двух ходотайств в суд

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Закрыт6 заявок605 просмотров

Написать текст двух ходотайств в апеляционний суд. (Украина, на украинском)

1)Расмотрение дела без участия

2)О просьбе о смкчении приговора.

Подробности в ЛС или в переписке.

4 года назад
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