От вас нужно разовое подписание договора с Хостмастером (https://hostmaster.ua) и регулярное пополнение баланса. Никаких проблем и отчетности не будет. Подробности в переписке. Также оплачу за помощь в поиске такого it-партнера.
Написать текст двух ходотайств в суд
Написать текст двух ходотайств в апеляционний суд. (Украина, на украинском)
1)Расмотрение дела без участия
2)О просьбе о смкчении приговора.
Подробности в ЛС или в переписке.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Юридические услуги2 заявкиЗакрыт4 года назад
Сразу на русском, потом переведём на украинский (компания из Украины) Вкратце – сервис по предоставлению платных онлайн-консультаций от врачей для пользователей (пациентов), с онлайн оплатой и выплатами врачам от компании. ...Юридические услуги1 исполнительЗавершен4 года назад
Мы используем open-source решение с лицензией Apache 2.0 для разработки нашего приложения.Хотим лучше понять детали лицензии для коммерческого распространения (например, можем ли мы при минимальных модификациях кода, продавать приложение в Google Play).Также интересуют более практические ...Юридические услуги2 заявкиЗакрыт4 года назад
Ввиду нового закона о просветительской деятельности в России и иностранцах, очень нужна консультация по следующим вопросам. Вопрос 1. Как легче и лучше всего легализировать образовательный стартап (онлайн курсы, консультации, лекции), когда основательницы ...Юридические услуги1 заявкаЗакрыт4 года назад
Добрый день, Я создаю онлайн-сервер игры, и меня интересуют следующие вопросы: 1) Какую форму юр лица лучше всего выбрать (или самозанятым, например) ? 2) Онлайн-сервер предполагает обмен рублей на внутриигровую валюту (донат), ...Юридические услуги6 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день! У меня есть собственный проект (онлайн сервис), который осуществляет посреднические финансовые услуги за приемы денежных средств по банковской карте и выплатам на банковские карты физических лиц. Доход сервиса - это абонентская плата ...Юридические услуги4 заявкиЗакрыт4 года назад
В собственности имеется земля сельскохозяйственного назначения, хотим использовать ее в туристических целях, а именно разместить на ней комфортный палаточный кэмпинг (глэмпинг), в который входят: несколько некапитальных строений (палаток, домиков для глэмпинга без фундамента), биотуалеты и душевые. ...Юридические услуги5 заявокЗакрыт4 года назад
- $4
Интересует как ,где найти реального (инвестора) человека ,который готов дать займ на крупную сумму под расписку до 3-4 лет на взаимовыгодных условиях. В приоритете живая встреча и подписание договора,либо уже в удаленном виде (онлайн) . ...Юридические услугинет заявокЗакрыт4 года назад
Нужна он-лайн консультация юриста по новому закону о бизнес-просвещении (проект положения о просветительской деятельности, вступит в силу с 1 июня). Цену предлагайте, пожалуйста.Юридические услуги3 заявкиЗакрыт4 года назад
- $13
Необходимо составить юридически грамотный агентский договор для закрепления трудовых отношений. Должность Менеджер по закупкам. Всю информацию предоставим по отклику. Бюджет 1000 р.Юридические услуги16 заявокЗакрыт4 года назад