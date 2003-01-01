Нужен Юрист для разработки пакета юридических документов

  1. Биржа фриланса
  2. Юридические услуги
Закрыт11 заявок196 просмотров

Необходимо разработать пакет документов для сервиса проката женской одежды.

Перед ответом на проект ОБЯЗАТЕЛЬНО ознакомтесь пожалуйста с ТЗ https://goo.gl/NCJx2G

7 лет назад
ivanKuteikin
Иван 
45 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров