Доброго времени суток! Мы физическое лицо, занимаемся продвижением в instsgram, нужно составить договор на оказание услуг по продвижению, как физическим лицом - физическому лицу и на оказание услуг физическим лицом - юридическому лицу.
Нужно доработать договор для предоставления услуг интернет маркетинга.
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Оплата на карту или на яндекс.
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