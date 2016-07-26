Нужно доработать договор для предоставления услуг интернет маркетинга.

Юридические услугиЗакрыт12 заявок160 просмотров
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У нас есть договор, его нужно не много доработать. 

Услуги интернет маркетинг. У нас есть список услуг которые мы будем предоставлять исходя из этого нужно договор нормальный сделать.

Сроки: срочно!

Оплата на карту или на яндекс.

7 лет назад
bahtiyar
Бахтияр 
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад