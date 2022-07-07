Шаблон для договора-займа (Loan Agreement) на английском языке.

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Закрыт1 заявка407 просмотров

Необходимо подготовить набор договоров-займов (шаблонов) между юридическими и физическими лицами. В договорах должны быть учтены обязательно следующие пункты:

  • сумма займа (loan amount)
  • реквизиты сторон
  • годовой процент (interest)
  • цель займа
  • условия возврата (return)
  • штрафные санкции
Необходимо 10 вариантов уникальных документов, без пересечения по тексту и оформлению.
3 года назад
shozanax
Виктор 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Владислава
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад

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