Требуется подготовить возражение к исковому заявлению, поданному ПАО 'Россети' о расторжении договора на технологическое присоединение электроэнергии. Необходимо учесть все обстоятельства дела и представить обоснованные аргументы для защиты интересов клиента.
Шаблон для договора-займа (Loan Agreement) на английском языке.
Необходимо подготовить набор договоров-займов (шаблонов) между юридическими и физическими лицами. В договорах должны быть учтены обязательно следующие пункты:
- сумма займа (loan amount)
- реквизиты сторон
- годовой процент (interest)
- цель займа
- условия возврата (return)
- штрафные санкции
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