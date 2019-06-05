Состаивть письмо в прокуратуру на основании отказа ОВД

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Юридические услуги
Закрыт5 заявок223 просмотра

написали заявление

https://www.weblancer.net/projects/yuridicheskie-uslugi-71/sostavit-zayavlenie-v-politciyu-za-ugrozu-isk-v-sud-za-oskorblenie-980628/

полуичл отказ

написать в прокуротуру

расчет через BarterCoin, оттуда сами выводите - смотрите что это, и главное условие никаких жалоб на эту систему - она такая какая есть.

6 лет назад
MediaNSD
Сергей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
154 отзыва(-7)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров