Юридическая консультация по открытию обособленного подразделения

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Я ищу юриста, который бы помог мне составить детальный план открытия обособленного подразделения моей компании из Таллинна (Эстония) в Санкт-Петербурге (РФ), а также указал бы на все подводные камни этого процесса и дальнейшего существования такого обособленного подразделения.

6 лет назад
Cryozont
42 года
6 лет в сервисе
Была
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

hopewhole
39 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
6 лет назад
$31
5 дней
Консультация была дана четко, по существу, со ссылкой на законы, с рекомендациями, быстро. Ответы на дополнительные вопросы я получала с глубоким анализом моей ситуации и соответствующих законодательных актов, а также, что очень немаловажно, с обзором судебной практики. Александра - отличный юрист! Очень рекомендую!
Очень хорошие впечатления от сотрудничества с Ольгой, интересный заказ, оперативное общение, всё в положительном ключе, оплата очень быстро поступила. Рекомендую заказчика!

Заявки фрилансеров

hopewhole
39 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
6 лет назад