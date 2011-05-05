Составить договор

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Приветствую, ищем опытного юриста со знанием российского законодательства.

Необходимо составить типовой договор между брокерским агентством и покупателем о приобретении автомобиля.

- ответственность сторон;

- обязательства покупателя;

- обязательства брокера;

- размер комиссии брокера;

- форс мажор и разрешение споров

Оплата: Яндекс

Skype: igorjuly

13 лет назад
igorjuly
Гари 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
35 отзывов
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