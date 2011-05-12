Требуется консультация юриста

Приветствую фрилансеров.

Требуется юрист, г. Москва.

Перечень затрагиваемых вопросов:

1) Авторское право. Нужно восстановить права любыми законными способами.

Цель:

А) Восстановить потерянную прибыль за 12 лет, выпуска/тиражирования продукции с авторскими персонажами, используемыми в комп. игре.

Б) Восстановить доброе имя автора, с возможностью осуществлять новые проекты с использованием этих же персонажей (проекты: книги, комиксы, игрушки, мультфильмы, кинофильмы, видеоигры и т.п.)

Возможно вопрос расширения авторских прав до права на издание, право на публикацию и тиражирование, до имущественных прав на эту продукцию.

2) Консультация на тему издания и продажи обучающего продукта: электронный компакт диск, книги, лекции, тренинги и т.п..

Вопрос заключается в легальном использовании в данных обучающих продуктах обнаженных тел,отображения и использования изображений половых органов, а также использование изображений и видеоматериала игрушек и приспособлений сексуального характера.

3) Вопрос кредитных долгов.

Потребуется решить вопрос в пользу заемщика и защитить его в соответствующих органах, если потребуется.

Дело в том, что был взят кредит в банке, который заемщик теперь не в состоянии погасить.

Укажите, каким из указанных вопросов Вы в совершенстве владеете, ориентировочную сумму за консультацию по выбранному вопросу(ам) и как можно с Вами связаться.

P.S. Я искренне благодарен всем, кто отозвался на проект. Мы обязательно свяжемся с Вами в ближайшее время.