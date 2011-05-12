Требуется консультация юриста

Необходим составить гражданско-правовой договор между ИП и продавцом-физ.лицом. Товар - бижутерия. Составить договор так, что бы в нем не было признаков трудовых отношений.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую фрилансеров.
Требуется юрист, г. Москва.
Перечень затрагиваемых вопросов:
1) Авторское право. Нужно восстановить права любыми законными способами.
Цель:
А) Восстановить потерянную прибыль за 12 лет, выпуска/тиражирования продукции с авторскими персонажами, используемыми в комп. игре.
Б) Восстановить доброе имя автора, с возможностью осуществлять новые проекты с использованием этих же персонажей (проекты: книги, комиксы, игрушки, мультфильмы, кинофильмы, видеоигры и т.п.)
Возможно вопрос расширения авторских прав до права на издание, право на публикацию и тиражирование, до имущественных прав на эту продукцию.
2) Консультация на тему издания и продажи обучающего продукта: электронный компакт диск, книги, лекции, тренинги и т.п..
Вопрос заключается в легальном использовании в данных обучающих продуктах обнаженных тел,отображения и использования изображений половых органов, а также использование изображений и видеоматериала игрушек и приспособлений сексуального характера.
3) Вопрос кредитных долгов.
Потребуется решить вопрос в пользу заемщика и защитить его в соответствующих органах, если потребуется.
Дело в том, что был взят кредит в банке, который заемщик теперь не в состоянии погасить.
Укажите, каким из указанных вопросов Вы в совершенстве владеете, ориентировочную сумму за консультацию по выбранному вопросу(ам) и как можно с Вами связаться.
P.S. Я искренне благодарен всем, кто отозвался на проект. Мы обязательно свяжемся с Вами в ближайшее время.
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