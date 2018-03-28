Составить договор и техническое задание на сервисное обслуживание

Юридические услугиЗакрыт4 заявки129 просмотров
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Необходимо составить договор и техническое задание на сервисное обслуживание бытовой и промышленной техники в больнице. Для госконтракта (Россия).

Сроки, очень сжаты. Подробности сообщим при общении.

6 лет назад
keit13
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад