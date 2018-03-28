Первоначально проконсультировать по вопросам DMCA Необходимо грамотно составить заявку DMCA takedown notice на английском языке.
Составить договор и техническое задание на сервисное обслуживание
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Необходимо составить договор и техническое задание на сервисное обслуживание бытовой и промышленной техники в больнице. Для госконтракта (Россия).
Сроки, очень сжаты. Подробности сообщим при общении.
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