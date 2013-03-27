Составить договор на бухгалтерское обслуживание

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Закрыт4 заявки198 просмотров

Нужен грамотный договор который:

1.Учитывал бы риски и ответственность как Заказчика, так и Исполнителя

2. Не компоновка из подобных договоров, размещенных в сети.

12 лет назад
cmila
45 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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