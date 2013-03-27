Тема:"Стили управления:их развития и особенности в деятельности руководителя". В реферате должно быть не менее 40-ка и не более 43-х листов, содержание, введение, заключение, список литературы не старше 5-ти лет.
Составить договор на бухгалтерское обслуживание
Нужен грамотный договор который:
1.Учитывал бы риски и ответственность как Заказчика, так и Исполнителя
2. Не компоновка из подобных договоров, размещенных в сети.
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