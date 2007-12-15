Составить грамотный договор

Необходимо получить информацию о соблюдении авторских прав на использование графических и идеологических стереотипов и разработок компании Blizzard Entertainment по их игровому проекту Diablo II Lord of Destrucion. Если использование возможно по лицензии, то узнать условия и ...
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Требуется составить (или подправить) договор между ИП и ООО на поддержку сайтов и поисковую оптимизацию сайтов. Для примера дам 3 договора по теме, но полностью не подходит ни один.
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