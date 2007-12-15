Составить грамотный договор

$10
Юридические услугиЗавершен1 заявка176 просмотров
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Требуется составить (или подправить) договор между ИП и ООО на поддержку сайтов и поисковую оптимизацию сайтов. Для примера дам 3 договора по теме, но полностью не подходит ни один.

16 лет назад
Amend
Денис 
51 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
smarteg
Антон 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$10
составил договор очень быстро и грамотно
Все хорошо
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