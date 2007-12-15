Составить грамотный договор

Требуется обширная юридическая консультация, а так же налоговая консультация, при заработке через интернет. Краткое описание ситуации: Имеется онлайн игра на коммерческой основе, ныне не функционирующая, но почти готовая к этому. Как оформляются заработки? Возможные схемы? Как "показывать" ...