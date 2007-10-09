Удалённая юридическая консультация.

Требуется обширная юридическая консультация, а так же налоговая консультация, при заработке через интернет.

Краткое описание ситуации:

Имеется онлайн игра на коммерческой основе, ныне не функционирующая, но почти готовая к этому.

Как оформляются заработки? Возможные схемы? Как "показывать" финансы, проведенные SMS, Yandex.Money, WebMoney, Rapida и т.д.? Каким образом строить пользовательское и/или лицензионное соглашение. Какие лицензии необходимо офрмлять? И так далее.

Прошу обращаться только юристов, не тратьте своё и моё время. Оплата производится через WebMoney, имею множество проектов на Лансере, никаких фининсовых проблем не было и не будет. Милости прошу с ценами.