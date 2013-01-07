Составление 2-х контрактов

Приветствую! К настоящему контракту нужно составить дополнительное соглашение. Поставщик отгружает товар по условию доставки FOB, однако мне нужны условия DAP для таможни. Если в кратце, то первое условие значит, что поставщик не отвечает за товар после ...
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Нужны услуги по составлению 2-х субподрядных договоров:
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