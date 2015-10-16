Составления договора по примеру

$40
Юридические услугиЗакрыт8 заявок138 просмотров
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Добрый день! Нужно составить договора по примеру для свадебного и ивент бизнеса : с подрядчиками, с клиентами: на организацию праздника, свадьбы, организацию только отдельных услуг. Договора нужны с учетом Украинского и Русского законодательства.

Пример сброшу после договоренностей 

8 лет назад
vladen_tex
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад