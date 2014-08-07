Удаленный помощник на 1-2 часа в день

Ищу удаленного помощника на 1-2 часа работы в день в юридическую компанию.

Нужно позвонить клиентам и рассказать о нашей новой бесплатной услуге. Текст рассказа уже готов.

Звонить можете когда в удобное для вас рабочее время.

Оплата раз в неделю.

На начальном этапе оплата каждый день.

Оплачивается ваша работа, отдельно расходы на звонки, плюс бонусы, если клиент согласится на данную услугу.

Если у вас есть юридическое образование, указывайте это в ответах к проекту.