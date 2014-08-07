Нужно составить договор на аренду снимаемой площади и оплату ее за счет сдачи арендодателю помещение, расположенное на этой площади, которое уже он сможет сдавать в аренду. Подробности по skype.
Удаленный помощник на 1-2 часа в день
Ищу удаленного помощника на 1-2 часа работы в день в юридическую компанию.
Нужно позвонить клиентам и рассказать о нашей новой бесплатной услуге. Текст рассказа уже готов.
Звонить можете когда в удобное для вас рабочее время.
Оплата раз в неделю.
На начальном этапе оплата каждый день.
Оплачивается ваша работа, отдельно расходы на звонки, плюс бонусы, если клиент согласится на данную услугу.
Если у вас есть юридическое образование, указывайте это в ответах к проекту.
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