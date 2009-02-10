Юридический анализ договора на разработку ПО - 2

$50
Юридические услугиЗавершен1 заявка190 просмотров
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Ревизия договора на разработку ПО,

консультация по авторскому праву в контексте условий договора,

консультации для подготовки к переговорам с заказчиками

15 лет назад
ABS
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Arbitrage
Евгений 
45 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
$50
1 день
Отличная оперативная работа, супер. Всем рекомендую. Проактивный подход и ответственность!
Отличная компания. Рекомендую всем к сотрудничеству. 10 баллов лично руководителю компании.