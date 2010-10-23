Юридический аудит

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Закрыт3 заявки191 просмотр

Требуется юридическая консультация по вопросу юридической чистоты модели проектируемой компании. Компания занимается разработкой и внедрением специализированного программного обеспечения.

Пожалуйста пишите о Вашем опыте и стоимости работ.

С уважением Мамаев Павел

14 лет назад
moscow26
Павел 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
23 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров