1C программирование

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Качественно сделаю любые задачи по 1С (гарантии, рекомендации).
Выполню работы по переходу с 77 на 82.
Разработаю обмены данными между интернет магазином и 1С.
Создам любые сложные отчеты и обработки.
Настрою работу с торговым оборудованием, сканеры, штрих-кода.
Любые конфигурации УПП, УТ, БП, ЗУП.
Исправлю или доделаю работу за старого программиста.