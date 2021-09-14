1C программирование

Качественно сделаю любые задачи по 1С (гарантии, рекомендации).

Выполню работы по переходу с 77 на 82.

Разработаю обмены данными между интернет магазином и 1С.

Создам любые сложные отчеты и обработки.

Настрою работу с торговым оборудованием, сканеры, штрих-кода.

Любые конфигурации УПП, УТ, БП, ЗУП.

Исправлю или доделаю работу за старого программиста.