Отзыв компании OCTAGON-SHOP

Компания OCTAGON-SHOP занимается продажей спортивной одежды и экипировки для единоборств.

Компания “Быстрые решения” была выбрана в качестве подрядчика для настройки,

поддержки и доработке конфигурации Управление торговлей 11. За время

работы были дописаны и введены в эксплуатацию:

обмен с сайтом

отчетность комитентам

разработаны путевые листы

доработан механизм повторного использования подарочных сертификатов

Кроме доработок, сотрудниками “Быстрых решений” осуществляется текущая поддержка решения:

предоставляются консультации нашим сотрудникам

исправляются и разбираются ошибочные ситуации, возникающие при работе с конфигурацией

Мы довольны сотрудничеством с “Быстрыми решениями” и продолжаем работать!