Отзыв компании OCTAGON-SHOP

Компания OCTAGON-SHOP занимается продажей спортивной одежды и экипировки для единоборств.
Компания “Быстрые решения” была выбрана в качестве подрядчика для настройки,
поддержки и доработке конфигурации Управление торговлей 11. За время
работы были дописаны и введены в эксплуатацию:
- обмен с сайтом
- отчетность комитентам
- разработаны путевые листы
- доработан механизм повторного использования подарочных сертификатов
предоставляются консультации нашим сотрудникам
исправляются и разбираются ошибочные ситуации, возникающие при работе с конфигурацией
Мы довольны сотрудничеством с “Быстрыми решениями” и продолжаем работать!