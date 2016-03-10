Отзыв компании BONI

Добавлена
9 лет назад
346 просмотров
BONI.jpg

Компания BONI – Канадская компания, занимающаяся посреднической деятельностью в торговле рыбой и морепродуктами.

С компанией “Быстрые решения” мы работаем с 2013 года. За это время,

специалистами компании “Быстрые решения” были выполнены существенные

доработки конфигурации Управление торговлей 11. В частности:

  • были доработаны механизмы бизнес-процессов и сделок по нашим требованиям
  • переработана система работы со сделками, позволяющая в несколько этапов согласовывать заказы
  • разработаны специальные документы, для отражения хозяйственной деятельности,

    заменяющие стандартные документы конфигурации, которые нам не подходят

  • разработаны комплексы отчетов и печатных форм

Мы довольны сотрудничеством с компанией “Быстрые решения” и планируем продолжать сотрудничество