Отзыв компании BONI

Компания BONI – Канадская компания, занимающаяся посреднической деятельностью в торговле рыбой и морепродуктами.
С компанией “Быстрые решения” мы работаем с 2013 года. За это время,
специалистами компании “Быстрые решения” были выполнены существенные
доработки конфигурации Управление торговлей 11. В частности:
- были доработаны механизмы бизнес-процессов и сделок по нашим требованиям
- переработана система работы со сделками, позволяющая в несколько этапов согласовывать заказы
- разработаны специальные документы, для отражения хозяйственной деятельности,
заменяющие стандартные документы конфигурации, которые нам не подходят
- разработаны комплексы отчетов и печатных форм