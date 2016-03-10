Отзыв компании TOO "Softway Service"

Компания «Быстрые решения» выступила как субподрядчик работ по разработке системы «Амбулаторно-поликлинической помощи» по заказу Министерства здравоохранения Республики Казахстан. Совместная разработка с компанией «Быстрые решения» определила надежного партнера, способного идти на компромисс, эффективно и слажено работать в команде.

Хочется отметить сотрудников компании «Быстрые решения» за их высокую квалификацию и работоспособность, им удалось решить сложные задачи в существенно ограниченные сроки.