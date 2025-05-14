VR GROUP Аутсорс програміст

Аутсорс програміст
Конфігурації
BAS Бухгалтерія КОРП /Prof/ Звичайна
BAS Роздрібна торгівля
BAS Комплексне управління підприємством
BAS ERP для України
BAS Управління торгівлею
BAS Малий бізнес
УТП
УПП
УТ
Бухгалтерія
УНФ
Розница для України
Бухгалтерия 7.7
Працював і на інших галузевих та самописних конфігураціях
Інтеграції
Працював із ПРРО та РРО (СheckBox API та менеджер и веб чек в основному, Kашалот, СОТА Каса). Інтеграція з СheckBox (REST API) з WebCheck
Медове стикування та медок API, Flydoc
Розробка мобільних додатків на базі 1С (ТСД)
Інтеграція з новою поштою, prom ua та з іншими сервісами
Робота з клієнт банком. Інтеграції з іншими банками (Пумб, Приват, Ощадбанк та інші)
Інтеграція з вагами з другом етикеток. Обмін із торговим обладнанням
Доробка обміну с сайтом (Open cart), обмін даними через КД, самописний обмін через Web-сервіси, HTTP-сервіси, плани обміну
Налаштування торгового обладнання сканера, принтера, принтера чеків та етикеток, фіскальні реєстратори, ПРРО, ТСД
Інтеграція Telegram Api (Чат боти)
Функціональні завдання:
Інтеграція з іншими системами створених над платформі 1С
Написання ТЗ та постанови завдання, узгодження з користувачем
Доробка конфігурацій, розробка обробок та звітів різного ступеня складності, документів та в конфігурації 1С
Впровадження з електронного документообігу
Навички програмування та створення керованих форм та звичайних формах
Участь у впровадженні типових рішень на платформі 1С 8.3
Основні навички та вміння:
Знання предметної галузі (регламентований та управлінський облік).
Знання типових конфігурацій на платформі 1С:Підприємство 8 та BAS
Досвід впровадження, супроводу та розробки систем обліку на платформі 1С та BAS