VR GROUP Аутсорс програміст

Аутсорс програміст



Конфігурації

Бухгалтерия 7.7



Працював і на інших галузевих та самописних конфігураціях





Інтеграції

Працював із ПРРО та РРО (СheckBox API та менеджер и веб чек в основному, Kашалот, СОТА Каса). Інтеграція з СheckBox (REST API) з WebCheck

Медове стикування та медок API, Flydoc

Розробка мобільних додатків на базі 1С (ТСД)

Інтеграція з новою поштою, prom ua та з іншими сервісами

Робота з клієнт банком. Інтеграції з іншими банками (Пумб, Приват, Ощадбанк та інші)

Інтеграція з вагами з другом етикеток. Обмін із торговим обладнанням

Доробка обміну с сайтом (Open cart), обмін даними через КД, самописний обмін через Web-сервіси, HTTP-сервіси, плани обміну

Налаштування торгового обладнання сканера, принтера, принтера чеків та етикеток, фіскальні реєстратори, ПРРО, ТСД

Інтеграція Telegram Api (Чат боти)





Функціональні завдання:

Інтеграція з іншими системами створених над платформі 1С

Написання ТЗ та постанови завдання, узгодження з користувачем

Доробка конфігурацій, розробка обробок та звітів різного ступеня складності, документів та в конфігурації 1С

Впровадження з електронного документообігу

Навички програмування та створення керованих форм та звичайних формах

Участь у впровадженні типових рішень на платформі 1С 8.3





Основні навички та вміння:

Знання предметної галузі (регламентований та управлінський облік).

Знання типових конфігурацій на платформі 1С:Підприємство 8 та BAS