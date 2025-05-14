VR GROUP Аутсорс програміст

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Аутсорс програміст

Конфігурації 

  • BAS Бухгалтерія КОРП /Prof/ Звичайна 

  • BAS Роздрібна торгівля

  • BAS Комплексне управління підприємством

  • BAS ERP для України 

  • BAS Управління торгівлею

  • BAS Малий бізнес

  • УТП 

  • УПП 

  • УТ 

  • Бухгалтерія

  • УНФ

  • Розница для України

  • Бухгалтерия 7.7

    Працював і на інших галузевих та самописних конфігураціях 


    Інтеграції

  • Працював із ПРРО та РРО (СheckBox API та менеджер и веб чек в основному, Kашалот, СОТА Каса). Інтеграція з СheckBox (REST API) з WebCheck 

  • Медове стикування та медок API, Flydoc 

  • Розробка мобільних додатків на базі 1С (ТСД)

  • Інтеграція з новою поштою, prom ua та з іншими сервісами

  • Робота з клієнт банком. Інтеграції з іншими банками (Пумб, Приват, Ощадбанк та інші)

  • Інтеграція з вагами з другом етикеток. Обмін із торговим обладнанням 

  • Доробка обміну с сайтом (Open cart), обмін даними через КД, самописний обмін через Web-сервіси, HTTP-сервіси, плани обміну

  • Налаштування торгового обладнання сканера, принтера, принтера чеків та етикеток, фіскальні реєстратори, ПРРО, ТСД

  • Інтеграція Telegram Api (Чат боти)


    Функціональні завдання:

  • Інтеграція з іншими системами створених над платформі 1С

  • Написання ТЗ та постанови завдання, узгодження з користувачем

  • Доробка конфігурацій, розробка обробок та звітів різного ступеня складності, документів та в конфігурації 1С

  • Впровадження з електронного документообігу

  • Навички програмування та створення керованих форм та звичайних формах 

  • Участь у впровадженні типових рішень на платформі 1С 8.3


    Основні навички та вміння:

  • Знання предметної галузі (регламентований та управлінський облік).

  • Знання типових конфігурацій на платформі 1С:Підприємство 8 та BAS

  • Досвід впровадження, супроводу та розробки систем обліку на платформі 1С та BAS